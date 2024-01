Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Eisball

Erpel (ots)

Am 20.01.24 gegen 19:00 Uhr stellte eine 58-jährige Hausbesitzerin aus Erpel fest, wie eine 5-köpfige Gruppe Jugendlicher im Alter zwischen 13 und 15 Jahren die Straße Unterste Gasse in Erpel entlang ging. Einer der Jugendlichen warf dabei einen Schneeball gegen die Haustüre der Geschädigte. Als die Frau die Jugendlichen ansprach, rannten diese weg und beleidigten dabei noch die Geschädigte. Im Nachgang wurde ein Schaden an der Glasscheibe festgestellt. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung nimmt die Polizei Linz unter der Rufnummer 02644-9430 entgegen.

