POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung an Fahrzeug - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (24.02.2024) gegen 11.50 Uhr hat ein 57-Jähriger in einem Verbrauchermarkt in der Halderstraße Spirituosen gestohlen. Der Ladendieb wurde von einer Mitarbeiterin des Marktes beim Diebstahl beobachtet. Die herbeigerufenen Polizeibeamten fanden bei der Durchsuchung des Ladendiebs ein verbotenes Messer. Das Messer wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und ...

