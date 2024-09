Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.09.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Gefährdung des Straßenverkehrs++Im Kreisel umgekippt++Auto beschädigt++Parkenden Pkw gestreift++

Rhauderfehn - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 29.09.2024 kam es gegen 18:25 Uhr zu einer Meldung bezüglich eines Verkehrsvorfalles auf der Brunzeler Straße. Aufmerksame Zeugen bemerkten die Fahrerin eines Mofas, welche mit einem Sozius unterwegs war und in Schlangenlinien fuhr. Zudem sei der Sozius aufgrund der Fahrweise wohl von dem Mofa heruntergefallen. Bei der weiteren Überprüfung durch umgehend eingesetzte Beamte der Polizei Leer stellte sich aber heraus, dass neben dem Fehlen der erforderlichen Fahrerlaubnis, auch der Einfluss von 1,95 Promille bei der 24-jährigen Frau aus Papenburg zu der unsicheren Fahrt geführt hatte. Der 33-jährige Sozius und Halter des genutzten Mofas, ebenfalls aus Papenburg, wies ebenfalls eine Alkoholisierung in Höhe eines Atemalkoholwertes von 0,78 Promille auf. Die Weiterfahrt wurde untersagt und bei der 24-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sie muss sich nun in einem Verfahren bezüglich eines Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr verantworten. Auch der 34-jährige Halter des Mofas muss sich bezüglich des Zulassens der Fahrt rechtlich verantworten.

Weener - Im Kreisel umgekippt

Am 29.09.2024 kam es gegen 14:47 Uhr auf der Dorfstraße in Weener im dortigen Kreisel Stapelmoor zu einem Unfall, als ein 66.-jähriger Mann aus Schleswig-Holstein mit einem Sprinter und Anhänger durch den dortigen Kreisel fuhr. Er fuhr aus Stapelmoorerheide kommend in den Kreisel ein und hatte die Absicht diesen in Richtung Autobahnzufahrt zu verlassen, als der mit geführte und mit einem Maishäckslergetriebe beladene Anhänger umkippte. Dadurch wurde die Fahrbahn beschädigt und durch ausgelaufene Betriebsstoffe aus dem Getriebe verschmutzt. Der Mann kümmerte sich eigenständig um die Bergung von Anhänger und Ladung. Die Autobahnpolizei Leer hat den Unfall aufgenommen und die Reinigung der Fahrbahn veranlasst.

Uplengen - Auto beschädigt

Bei der Polizei In Hesel wurde am 26.09.2024 angezeigt, dass es in der Zeit vom 22.09.2024, 13:00 Uhr bis zum 23.09.2024, 10:00 Uhr auf der Osterstraße in Uplengen zu der Beschädigung eines Pkw Audi A 4 in blau gekommen sei. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Wagen von einem anderen Pkw touchiert. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Hesel oder Uplengen.

Emden - Geparkten Pkw gestreift

Am 30.09.2024 kam es in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr zu einer Beschädigung eines geparkten Pkw, welcher an der Wolthuser Straße abgestellte worden war. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte den orangefarbenen VW Tiguan am vorderen linken Kotflügel und entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell