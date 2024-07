POL-MI: Einbruch in Trampolinpark gemeldet

Porta Westfalica (ots) - (TB) In seinem Haus in der Straße "Buchenkamp" in Hausberge wurde in den Abendstunden des Freitags ein 47-Jähriger das Opfer eines Raubüberfalls. Die Täter erbeuteten Münzen und Schmuck. Nun hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge klingelten zwei bisher Unbekannte gegen 21:00 Uhr an der Haustür des Anwesens. Nachdem der zu Hause alleine aufhältige ...

