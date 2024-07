Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Zeugenaufruf nach Raub am Willy-Brandt-Platz

Flensburg (ots)

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag der vergangenen Woche (07./08.07.24) ereignete sich ein Raub auf einen Passanten am Willy-Brandt-Platz. Die Kriminalpolizei Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für die Tat.

Nach Angaben des 49-jährigen Geschädigten habe er sich gegen 02.00 Uhr im Bereich des Taxistandes aufgehalten, um zu telefonieren, als er von einer männlichen Person von hinten angesprochen und nach einer Zigarette gefragt worden sei. Sein Smartphone habe er bereits in der Hand gehalten. Der Täter habe den 49-Jährigen von hinten umarmt und versucht das Smartphone zu ergreifen. Der Geschädigte habe sich dagegen zur Wehr gesetzt. Dabei sei das Smartphone zu Boden gefallen und beschädigt worden. Nachdem der Täter über die Speicherlinie geflüchtet sei, habe der 49-Jährige feststellen müssen, dass seine Geldbörse fehlte.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- circa 20 Jahre alt - 170 - 175 cm groß - dunkler Teint - dunkles, kurzes Haar (leicht gewellt) - schlank - bekleidet mit einer Jeans und einer dunklen (vermutlich beigefarbenen) Jacke

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Flensburg unter der Rufnummer 0461 484 0 oder per Email an K7.Flensburg.BKI@polizei.landsh.de zu melden.

