POL-FL: Harrislee: Verkehrsunfallflucht nach Rotlichtverstoß - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagnachmittag (14.07.24) ereignete sich im Einmündungsbereich des Ochsenwegs (L17) und der Harrisleer Umgehung (L16) in Harrislee ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Die Polizeistation Harrislee hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 35-jähriger Autofahrer mit seinem Dacia Jogger gegen 14.15 Uhr den Ochsenweg in Richtung Flensburg (OT Weiche). An der dortigen Einmündung wollte er nach links in die Harrisleer Umgehung einbiegen. Die Ampel zeigte für ihn grün. Zur gleichen Zeit kam dem Dacia Jogger ein hellblauer Kleinwagen entgegen, der den Ochsenweg in Richtung Grenze befuhr und den Einmündungsbereich passierte. Aufgrund der an der Einmündung bestehenden Ampelschaltung ist davon auszugehen, dass die Ampel für den Verkehrsteilnehmer rot zeigte.

Durch eine Gefahrenbremsung konnte der 35-Jährige einen Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto vermeiden. Der hinter dem Dacia befindliche 64-jährige Fahrer eines Renault Twingo erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Dacia auf. Verletzt wurde niemand. Der hellblaue Kleinwagen setzte seine Fahrt in Richtung Grenze fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Harrislee unter der Telefonnummer 0461 70 70 90 oder per Email an Harrislee.Pst@polizei.landsh.de zu melden.

