Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gebäudebrand am Blobach

Mühlhausen (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es am Blobach zu einem Gebäudebrand. Durch das Einschreiben der Kameraden der Feuerwehr konnte der Brand, der den Dachstuhl weitestgehend in Mitleidenschaft zog, abgelöscht werden, ohne dass weitere Gebäude beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 80000 Euro. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Am Montag kommen Beamte der Kriminalpolizei zum Einsatz, um die Brandursache zu ermitteln. Gegenwärtig gilt eine Selbstentzündung als unwahrscheinlich. Die Ermittlungen dauern an.

