Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Trickdieb gibt sich als Handwerker aus

Karlsruhe (ots)

Eine 83-Jährige wurde offenbar am Mittwochnachmittag in der Karlsruher Weststadt Opfer eines Trickdiebstahls.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte ein unbekannter Mann gegen 16:30 Uhr bei der Seniorin zu Hause in der Liebigstraße. Der Unbekannte gab sich als Handwerker aus, der Reparaturen an der Wasserleitung vornehmen müsse. Insgesamt befand sich der Mann rund 20 Minuten mit der Bewohnerin in ihrem Badezimmer - hierbei band er sie durchgängig in Unterstützungstätigkeiten ein.

Nachdem der unbekannte Täter die Wohnung verlassen hatte, stellte die Seniorin fest, dass mehrere Schmuckstücke offenbar fehlten. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist deshalb nicht auszuschließen, dass sich ein weiterer Täter in der Wohnung befunden hat. Während die 83-Jährige im Badezimmer abgelenkt war, entwendete dieser wohl die Wertgegenstände.

Um nicht von falschen Handwerkern bestohlen zu werden empfiehlt die Polizei:

- Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung! - Nutzen Sie Sicherheitsvorkehrungen wie Türspion, Gegensprechanlage oder Sperrbügel. - Überprüfen Sie die Angaben durch telefonische Nachfrage bei der zuständigen Firma bzw. Behörde und teilen Sie dies dem Unbekannten an der Tür mit. - Verständigen Sie auch hier bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110!

Naciye Koca, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell