Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidiert mit Straßenbahn - Drei Personen leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn am frühen Donnerstagmorgen in Karlsruhe-Grünwinkel wurden drei Personen leicht verletzt.

Bisherigen Feststellungen zufolge fuhr ein Mercedes-Fahrer gegen 05:45 Uhr auf der Eckenerstraße stadteinwärts. Als er an der Kreuzung zur Daxlander Straße offenbar verbotswidrig nach links in diese einbiegen wollte, übersah er wohl eine in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn der Linie S2 und kollidierte mit dieser. Bei dem Zusammenstoß wurden der Fahrer des Mercedes sowie zwei weitere Insassen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf insgesamt rund 35.000 Euro.

Larissa Bollinger, Pressestelle

