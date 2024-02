Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (193) Brand eines Mehrfamilienhauses in Möhrendorf - Zeugen gesucht

Möhrendorf (ots)

Am Mittwochabend (21.02.2024) brach in einem Mehrfamilienhaus in Möhrendorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein Brand aus. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise bzw. um die Übermittlung gefertigter Videos oder Lichtbilder.

Gegen 21:30 Uhr brach in dem Mehrparteienhaus in der Feldstraße aus noch unbekannter Ursache ein Brand aus.

Die freiwilligen Feuerwehren Möhrendorf, Bubenreuth und Kleinseebach löschten das Feuer. Es entstand hoher Sachschaden, welcher derzeit noch nicht genau beziffert werden kann. Durch den Brand wurde niemand verletzt, das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine erste Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernimmt das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei. Die Beamten bitten in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Zudem werden Personen, die Bilder bzw. Videos des brennenden Hauses gefertigt haben, gebeten, die Aufnahmen nicht zu löschen und sich ebenfalls unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell