Polizei Hamburg

POL-HH: 1. Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 26.08.2024, 20.58 Uhr

Unfallort: Hamburg-Billstedt, Schiffbeker Weg

Am gestrigen Abend kam es in Billstedt zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Infolge der Kollision wurden mehrere Personen leicht beziehungsweise schwer verletzt. Ein zweijähriger Junge erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren ein 22-jähriger Fahrer eines Tesla und ein 24-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz den Schiffbeker Weg in Richtung Billstedt. Eine 40-jährige Fahrerin eines Ford fuhr währenddessen aus dem Sturmvogelweg auf den Schiffbeker Weg, um diesen im weiteren Verlauf nach links in Richtung Rahlstedt zu befahren. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Mercedes und dem Ford und anschließend zur Kollision zwischen dem Ford und dem Tesla. Dieser geriet hierdurch ins Schlingern und kam von der Fahrbahn ab, wobei er mehrere Bäume am Fahrbahn beschädigte.

Einsatzkräfte der Verkehrsunfallteams (Verkehrsdirektion Innenstadt/West, VD 23) übernahmen unter Hinzuziehung eines Sachverständigen die Ermittlungen vor Ort. Zudem setzten die Beamtinnen und Beamten eine Drohne sowie einen 3-D-Scanner zur Unfallaufnahme ein.

Die Ermittlungen dauern derzeit an und werden von der Verkehrsdirektion Süd (VD 42) weitergeführt. Es wird insbesondere auch geprüft, ob die Fahrer des Tesla und des Mercedes auf dem Schiffbeker Weg ein nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen durchgeführt haben.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Zeugen und Angehörigen.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu vorherigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Tesla und dem Mercedes machen können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

