POL-KA: (KA) Bretten - Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen auf der Bundesstraße 293 bei Bretten erlitten mehrere Personen schwere Verletzungen. Ein 46-jähriger Mann verstarb noch am Unfallort.

Nach den derzeitigen Ermittlungen wurde eine Streifenwagenbesatzung des Polizeipräsidiums Karlsruhe gegen 04.30 Uhr auf einen Mercedes CLA aufmerksam. Das Fahrzeug war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und sollte daher einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet der Mercedes auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW Polo. Der 46-jährige Fahrer des VW, der sich zum Unfallzeitpunkt alleine im Fahrzeug befand, erlitt schwerste Verletzungen an denen er noch am Unfallort verstarb. In dem Mercedes CLA befanden sich zwei junge Männer im Alter von 20 und 21 Jahren, die infolge des Unfalls schwere Verletzungen erlitten und in Krankenhäuser eingeliefert wurden.

Die B293 ist derzeit noch in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zur Unfallaufnahme wird ein Gutachter hinzugezogen. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang aufgenommen.

