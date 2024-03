BPOL NRW: Bundespolizisten stellen Teleskopschlagstock sicher

Hagen - Castrop-Rauxel (ots) - Am gestrigen Freitagvormittag (29. März) soll ein Unbekannter einen Mann mit Schlägen und Tritten am Hagener Hauptbahnhof angegriffen haben. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 11:30 Uhr informierten Reisende die Bundespolizei am Hauptbahnhof Hagen über eine körperliche Auseinandersetzung. Demnach soll ein Unbekannter mehrfach mit der Faust auf einen 52-Jährigen eingeschlagen ...

mehr