LPI-SHL: Dieb aufgehalten

Zella-Mehlis (ots) - Unbekannte Einbrecher machten sich in der Zeit von Freitag- bis Samstagnachmittag in einer Firma in der Gewerbestraße in Zella-Mehlis zu schaffen. Sie brachen in das Objekt ein und entwendeten neben Bauutensilien auch Maschinen, wie zum Beispiel Rüttelplatten, Notstromaggregate und Fugenschneider. Ein Schaden von über 100.000 Euro entstand. Nach aktuellen Erkenntnissen haben die Täter für den ...

