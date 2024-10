Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Rüppurr - Fußgängerin von Auto erfasst und verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine 48-jährige Frau wurde am Sonntagabend in Karlsruhe-Rüppurr von einem Pkw erfasst und dabei verletzt.

Nach aktuellem Sachstand fuhr der 71-jährige Toyota-Fahrer gegen 19:40 Uhr auf dem Resedenweg in Richtung Holderweg. An der Kreuzung bog er nach links ab und übersah offenbar die Fußgängerin, die gerade den Holderweg überquerte. Bei der anschließenden Kollision mit dem Pkw stürzte die 48-Jährige und zog sich hierbei wohl eine Beinfraktur zu. Sie kam zur Behandlung ihrer Verletzung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Silke Gehrig, Pressestelle

