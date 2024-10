Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnung

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Sonntagabend in eine Wohnung in der Karlsruher Oststadt ein.

In der Zeit zwischen 20:10 Uhr und 22:15 Uhr verschafften sich die Einbrecher wohl über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zu der Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Degenfeldstraße. Auf ihrem Beutezug nahmen die Diebe offenbar verschiedene elektronische Gegenstände an sich und verließen das Objekt unerkannt. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

