Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Mit überhöhter Geschwindigkeit über Rotlichtzeigende Lichtzeichenanlage- Eine Person leicht verletzt

Schwelm (ots)

Am 21.09.2024 gegen 21.20 Uhr befuhr ein 22-jähriger Ennepetaler mit seinem Mercedes C 180 die Kaiserstraße in FR Bahnhofstraße in Schwelm. Seine Lichtzeichenanlage zeigte grün, als von links ein 34-jähriger Schwelmer mit seinem Seat Mii die Markgrafenstraße in FR Prinzenstraße befuhr und mit dem Mercedes kollidierte. Laut mehrerer Zeugenaussagen zeigte seine Lichtzeichenanlage rot und er war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Der 22-jährige verletzte sich leicht, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab. Zudem waren alle Airbags im Fahrzeug ausgelöst. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

