POL-LM: POL-LM: +++ Rollerfahrer sammelt Strafanzeigen +++ Gartenhütte aufgebrochen +++ Lkw gegen Gartenmauer +++ Auto von selbsternanntem Parkwächter zerkratzt +++ Handtasche gestohlen+++

Limburg (ots)

1. Rollerfahrer schießt Schreckschusswaffe ab

65594 Runkel, Brückeberg, Freitag, 26.04.2024, 20:50 Uhr

Ein Rollerfahrer fuhr bei einer privaten Feier vor und feuerte mehrmals Schüsse aus einer Schreckschusswaffe ab. Gäste der Feier überwältigten ihn und hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte fest. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person und seiner Sachen wurden zudem weitere verbotene Gegenstände sowie illegale Betäubungsmittel aufgefunden. Da er unter dem Einfluß von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Aufgrund der fehlenden Zulassung des Rollers erwartet den jungen Mann ein weiteres Strafverfahren. Im Anschluß an die polizeilichen Maßnahmen wurde die Person entlassen.

2. Gartenhütte aufgebrochen, Kompletträder entwendet

65611 Brechen, Schlehenweg, Freitag, 26.04.2024 - Samstag, 27.04.2024

Unbekannte Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zur Gartenhütte des Geschädigten. Dann entwendeten sie zwei Sätze Kompletträder von dort im Wert von 3500 EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnr. 06431 -91400 zu wenden.

3. Lkw stößt gegen Gartenmauer

65627 Elbtal, Gartenstraße, Samstag, 27.04.2024, 09:50 Uhr Ein Lkw befuhr die Gartenstraße in Elbtal-Dorchheim. Im Rahmen eines Wendemanövers fuhr der Lkw gegen eine Gartenmauer. Es entstand an Fahrzeug und Mauer Sachschaden in Höhe von insgesamt 3500 Euro. Verletzt wurde niemand.

4. Vandalismus an Pkw

65549 Limburg, Inselweg, Samstag, 27.04.2024, 11:55 Uhr - 14:00 Uhr

Die Geschädigte parkte ihren Pkw im genannten Zeitraum auf einem Parkplatz im Inselweg. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, hatte eine unbekannte Person beide Fahrzeugseiten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zudem wurde ein Zettel mit beleidigendem Inhalt hinterlassen, demzufolge das Zerkratzen des Autos als "Strafe" für vermeintlich unkorrektes Parkverhalten erfolgt ist. Der Sachschaden am betroffenen Pkw beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnr. 06431 -91400 zu wenden

aus dem Bereich der Polizeistation Weilburg:

1. Handtasche gestohlen

Mühlweg in 35789 Weilmünster

Tatzeit: 25.04.2024 18:20 Uhr bis 25.04.2024 18:50 Uhr

In Weilmünster im Mühlweg wurde die Unachtsamkeit einer Pkw-Fahrerin ausgenutzt, die vergessen hatte, ihren geparkten Pkw zu verschließen. Der oder die Täter bemerkten offenbar, dass der im Mühlweg in Weilmünster geparkte Pkw der Geschädigten zur Tatzeit nicht verschlossen war und entwendeten aus dem Fahrzeug heraus die Handtasche der Geschädigten.

Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten sich unter 06471-93860 mit der Polizeistation in Weilburg in Verbindung zu setzen.

2. Pkw beschädigt und geflüchtet

Frankfurter Straße in 35781 Weilburg

Tatzeit: 26.04.2024 08:00 Uhr - 26.04.2024 12:20 Uhr

Ein 71-jähriger Mann aus Weilburg hatte seinen Pkw Mazda am Freitagvormittag auf einem Parkplatz in der Frankfurter Straße in Weilburg in Höhe der katholischen Kirche geparkt. Als er zur Mittagszeit zu seinem Pkw zurückkehrte musste er feststellen, dass das vordere Kennzeichen am Boden lag und das Fahrzeug im Frontbereich beschädigt war. Offenbar war ein anderer Verkehrsteilnehmer bzw. eine Verkehrsteilnehmerin mit seinem / ihrem Fahrzeug gegen den Pkw des Geschädigten gestoßen und hatte sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernt ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich unter 06471-93860 mit der Polizeistation in Weilburg in Verbindung zu setzen.

3. Freilaufender Hund beißt zu

Feldgemarkung Blessenbach

26.04.2024, 15:15 Uhr

Eine 25-jährige Frau aus der Gemeinde Weinbach war am gestrigen Freitag mit ihrem Fahrrad von Weilmünster aus in Richtung Elkerhausen unterwegs. Als sie sich hierbei in der Nähe von Blessenbach einer Spaziergängerin näherte die einen freilaufenden Hund mit sich führte, verlangsamte die Radfahrerin ihr Tempo um an der Spaziergängerin vorbeizufahren. Plötzlich kam der nicht angeleinte Hund auf die Radfahrerin zu und biss ihr zweimal in das Bein. Anstatt der gebissenen Frau zu helfen, beschimpfte die Hundeführerin die Geschädigte und warf dieser vor, selbst schuld an der Hundeattacke zu sein. Da die Geschädigte von der Spaziergängerin offenbar keine Hilfe erwarten konnte, fuhr sie letztlich weiter und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Bei der Hundeführerin soll es sich um eine Frau gehandelt haben, die schätzungsweise über 60 Jahre alt und sportlich gekleidet war. Auffallend seien mitgeführte Walking-Stöcke gewesen. Bei dem Hund soll es sich um einen vermutlich kniehohen Mischlingshund mit längerem, schwarzen Fell gehandelt haben.

Wer Hinweise auf die bislang unbekannte Hundehalterin oder das Tier geben kann, wird gebeten sich unter 06471-93860 mit der Polizeistation in Weilburg in Verbindung zu setzen.

