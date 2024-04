PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruch in Matratzengeschäft +++ Schlägerei am Bahnhof +++ Dachstuhlbrand +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbruch in Matratzengeschäft,

Bad Camberg, Robert-Bosch-Straße, Mittwoch, 24.04.2024, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 25.04.2024, 08:55 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in ein Matratzengeschäft in Bad Camberg eingebrochen. Die Täter näherten sich im Schutze der Dunkelheit dem Gebäude in der Robert-Bosch-Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen. Hierbei wurde auch ein Bewegungsmelder beschädigt. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher einen Tresor und Bargeld. Mit der Beute im Wert von knapp 500 EUR verschwanden die Unbekannten anschließend wieder. Am Gebäude entstand zusätzlich ein Sachschaden in Höhe von ebenfalls circa 500 EUR.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Schlägerei am Bahnhof,

Limburg, Bahnhofsplatz, Donnerstag, 25.02.2024, 19:00 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend ist es am Limburger Bahnhof zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Mann verletzt wurde. Der 27-Jährige war mit Begleitern auf dem Bahnhofsplatz, als er von mehreren Jugendlichen angegangen und beleidigt wurde. Beim Versuch, die Gruppe zur Rede zu stellen, entwickelte sich schnell ein Streit, der in eine Schlägerei ausartete. Hierbei sollen die Jugendlichen gemeinsam auf den 27-Jährigen eingeschlagen sowie -getreten und ihn dabei verletzt haben. Einer der Jugendlichen wurde als circa 15 Jahre alt beschrieben. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und einer blauen Jeans. Er fuhr auf einem blauen Fahrrad davon. Zugeschlagen haben soll ein circa 20-Jähriger mit langen Haaren. Er trug ebenfalls blaue Jeans und dazu eine türkise Jacke. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Dachstuhlbrand,

Bad Camberg-Erbach, Horstweg, Donnerstag, 25.04.2024, 17:00 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag ist in Erbach ein Dachstuhl in Brand geraten. Ein Passant bemerkte gegen 17:00 Uhr das Feuer auf dem Wohnhaus im Horstweg und rief die Feuerwehr. Mehrere Löschzüge eilten daraufhin nach Erbach und konnten den beim Schornstein Brandherd im Dachstuhl des Gebäudes ausfindig machen. Da es immer wieder zum Entflammen einzelner Glutnester kam, musste das Dach an mehreren Stellen geöffnet und abgelöscht werden. Die Polizei sperrte den Arbeitsbereich der Feuerwehr während der Löscharbeiten, Ermittler der Kriminalpolizei sahen sich später den Brandort an. Für die Beamten ergeben sich zunächst keine Hinweise auf eine Straftat. Ob die Sanierungsarbeiten am Gebäude ursächlich für den Brand waren, ist Gegenstand der Ermittlungen. Eine Schadenshöhe steht noch nicht fest. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bad Camberg, Selters, Oberselters, Würges und Erbach.

