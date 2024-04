PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher scheitern an Brandschutztür +++ Schlägerei in Limburg +++ Zug ausgebremst und Zugführer geschlagen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbrecher scheitern an Brandschutztür, Bad Camberg, Obertorstraße, Mittwoch, 24.04.2024, 07:00 Uhr bis 15:40 Uhr

(wie) Am Mittwoch hat ein Unbekannter versucht, in einen Raum einer Klinik in Bad Camberg einzudringen. Der Täter gelangte während der Öffnungszeiten der Klinik in der Obertorstraße in den Vorraum des Foyers. Von dort aus versuchte er die Brandschutztür zu einem Technikraum aufzuhebeln, scheiterte jedoch an der massiven Tür. Somit ließ der Unbekannte von seinem Vorhaben ab und verschwand wieder. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 EUR.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Auto aufgebrochen,

Beselich-Obertiefenbach, Scheuerhoffeld, Mittwoch, 24.04.2024, 10:30 Uhr bis 16:00 Uhr

(wie) In Obertiefenbach ist am Mittwoch ein Auto aufgebrochen und eine Jacke daraus gestohlen worden. Ein 40-Jähriger hatte einen silbernen Honda Civic gegen 10:30 Uhr an einer Unterkunft im Bereich Scheuerhoffeld abgestellt. Als er am Nachmittag wieder zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter ein Fenster auf der Beifahrerseite des Pkw mit einem Stein eingeschlagen hatte. Aus dem Inneren hatte der Dieb schließlich eine Jacke entwendet und war dann wieder verschwunden. Sachschaden und Wert der Beute summieren sich auf circa 250 EUR.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

3. Schlägerei in Limburg,

Limburg, Hospitalstraße, Mittwoch, 24.02.2024, 21:00 Uhr

(wie) Am Mittwochabend sind in Limburg zwei Gruppen in Streit geraten und haben sich auf offener Straße geschlagen. Zeugen riefen die Polizei gegen 21:00 Uhr in die Hospitalstraße, da sich dort zwei Pärchen eine Schlägerei liefern würden. Die Streifen konnten kurz darauf zum einen zwei Männer und zum anderen einen Mann und eine Frau antreffen, die offensichtlich an der Schlägerei beteiligt waren. Ein 21-Jähriger wies deutliche Verletzungen auf. Offenbar waren die vier Personen in der Hospitalstraße aufeinandergetroffen und es kam schnell zum Streit. Diesen trugen dann mindestens zwei der Beteiligten mit den Fäusten aus. Alle vier Kontrahenten waren stark alkoholisiert und hatten kein Interesse an einer Strafverfolgung der Körperverletzungen.

Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Zug ausgebremst und Zugführer geschlagen, Niederbrechen, Bahnhof, Mittwoch, 24.04.2024, 20:35 Uhr

(wie) Am Bahnübergang in Niederbrechen hat ein Mann am Mittwochabend einen Zug ausgebremst und anschließend im Bahnhof den Zugführer angegriffen. Der 30-Jährige überquerte kurz vor einem einfahrenden Zug den Bahnübergang in der Bahnhofstraße, sodass der Zugführer des von Frankfurt kommenden Zuges eine Vollbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Als der 30-Jährige dann am Bahnhof in den zuvor ausgebremsten Zug einsteigen wollte, verweigerte der Zugführer den Zutritt und untersagte die Mitfahrt. Der Mann wollte sich sodann den Zutritt zu dem Abteil erzwingen und soll den Zugführer geschlagen und getreten haben. Eine alarmierte Streife konnte alle Beteiligten am Bahnhof antreffen und befragen. Der 30-Jährige stand mit über zwei Promille deutlich unter Alkoholeinfluss. Eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Körperverletzung wurde eingeleitet.

Die Bundespolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 069/130145-1010 um Hinweise.

5. Bei Unfall bei Brechen verletzt,

Brechen, Landesstraße 3022, Mittwoch, 24.04.2024, 07:50 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall an der L 3022 bei Runkel ist am Mittwochmorgen eine Frau verletzt worden. Die 36-Jährige befuhr mit einem Mercedes den Ellersweiherweg von der Borngasse kommend in Richtung der L 3022. Als sie auf die Landesstraße in Richtung Runkel abbog, übersah sie den vorfahrtsberechtigt von Brechen herannahenden Mitsubishi einer 56-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die 36-Jährige verletzt wurde. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Mitsubishi musste abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt knapp 12.000 EUR.

