POL-LM: 34jähriger Mann aus Dornburg vermisst

Limburg (ots)

Seit Freitag, 26.04.2024, 16:00 Uhr wird Herr Antonio DI GAETANO vermisst. Er war in seinem Wohnort Dornburg-Frickhofen spazieren und ist seitdem nicht zurückgekehrt.

Am Mittag des 26.04.2024 gegen 16:00 Uhr brach der Vermisste zu einem Spaziergang auf und kam seitdem nicht nach Hause zurück. Gegen 17:30 Uhr wurde er nochmals am Bahnhof in Frickhofen durch Zeugen gesehen. Möglicherweise ist Herr Di Gaetano in die Regionalbahn nach Limburg gestiegen.

Personenbeschreibung:

Männlich, 34 Jahre, 160 cm groß, dunkle, kurze Haare, schlanke Gestalt, südeuropäisches Erscheinungsbild, Brillenträger, trägt eine rote Jacke, blaue Jeans, schwarze Turnschuhe. Herr Di Gaetano hat einen etwas auffälligen, humpelnden Gang und besitzt eine leichte geistige Einschränkung. Herr Di Gaetano ist örtlich nicht gut orientiert, benötigt aber keine Medikamente.

Bei Antreffen wird gebeten, sich mit der Polizei Limburg in Verbindung zu setzen beziehungsweise jeder anderen Polizeidienststelle.

