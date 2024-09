Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Kelleraufbrüche in Mehrfamilienhaus am Westfalendamm

Schwelm (ots)

Am Freitag, den 20.09.2024, in der Zeit von 14.45 Uhr bis 15.15 Uhr gelangten unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses. Hier traten der oder die Täter insgesamt 3 Holz-Kellertüren ein und durchsuchten das Kellerabteil vermutlich nach Wertgegenständen. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Der oder die Täter flüchteten nach Tatausführung in unbekannter Richtung.

