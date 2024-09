Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Unfall im Kreuzungsbereich Martin-Luther-Straße/ August-Bebel-Straße

Hattingen (ots)

Am 18.09.2024, gegen 14:25 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Martin-Luther-Straße/ August-Bebel-Straße/Nierenhofer Straße. Ein 42-Jähriger aus Lünen befuhr mit seinem Pkw der Marke Mercedes die Nierenhofer Straße in Fahrtrichtung August-Bebel-Straße. Im Kreuzungsbereich missachtete er nach derzeitigem Ermittlungsstand das Rotlicht der Ampel. Es kam zur Kollision mit einem Pkw einer 71-jährigen Bochumerin. Sie befuhr mit ihrem Pkw der Marke VW den Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung Bochumer Straße. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Airbags in den Pkw ausgelöst. Ein weiteres Fahrzeug musste eine Vollbremsung einleiten. Nur so konnte ein Kollision verhindert werden. Insgesamt wurden zwei Personen leicht verletzt. Sie wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell