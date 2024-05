Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht in Haßloch - PKW beschlagnahmt - Tatverdächtiger ermittelt

Haßloch (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, dem 19.05.2024, gegen 23:35 Uhr, befuhr ein silberner Mercedes in Haßloch die Martin-Luther-Straße von der Schießmauer kommend in Richtung Pestalozzistraße. In Höhe der Hausnummer 2 prallte er in das Fahrzeugheck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug unbesetzt aufgefunden werden. Dieses wurde zur Durchführung einer umfassenden kriminaltechnischen Spurensicherung beschlagnahmt. Ein Tatverdächtiger wurde ermittelt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10000,- Euro geschätzt. Es werden dringend Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang bzw. zu dem Fahrer des Fahrzeugs machen können. Bei Hinweisen setzen sie sich bitte unter der 06324-9330 mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell