POL-PDNW: Sein Fahrrad einem Bekannten übergeben müssen...

Bad Dürkheim (ots) - In der Nacht von Freitag, dem 17. Mai, auf Samstag, den 18. Mai 2024, ereignete sich in Bad Dürkheim am Stadtplatz ein versuchter Einbruch in ein Schuhgeschäft. Unbekannte Täter versuchten, über die Rückseite des Gebäudes Zugang zu erlangen. Die örtliche Polizei bittet Zeugen oder Personen, die verdächtige Aktivitäten beobachtet haben, sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. ...

