Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl von Grabschmuck auf Hauptfriedhof

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht von Samstag (18.05.2024) auf Sonntag (19.05.2024) wurden durch bislang unbekannte Täter an einer Vielzahl von Gräbern auf dem Neustadter Hauptfriedhof Grabschalen und -vasen entwendet. Die Täter legten mehrere Grabgefäße zum späteren Abtransport bereit. Möglicherweise wurden die Täter hierbei gestört, so dass das Depot auf dem Friedhof festgestellt werden konnte. Durch die Polizei wurden mehrere aus Kupfer bestehende Vasen und Schalen sichergestellt. Die Polizei bittet weitere Geschädigte sich bei hiesiger Dienststelle unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden. Ebenfalls werden Zeugen, die Angaben zu tatverdächtigen Personen und Fahrzeugen machen können, gebeten sich bei der Polizei in Neustadt an der Weinstraße zu melden.

