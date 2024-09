Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Schneckenburgstraße verletzt (12.09.2024)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Schneckenburgstraße am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Eine 45-jährige VW Golffahrerin bog von der Schneckenburgstraße nach links auf eine Nebenstraße vor dem Rewe Markt ab und stieß dabei mit einem neben/hinter einem Bus entgegenkommenden 65 Jahre alten Radfahrer zusammen. Der Mann verletzte sich und kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

