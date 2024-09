Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall am Kreisverkehr Zeppelinstraße - Verursacher flüchtet - rund 5.000 Euro Schaden (12.09.2024)

Radolfzell (ots)

Rund 5.000 Euro Schaden sind die Folgen einer Unfallflucht infolge eines Auffahrunfalls am Kreisverkehr Zeppelinstraße am Donnerstagnachmittag. Ein unbekannter Autofahrer prallte dem kurz vor dem Kreisverkehr verkehrsbedingt haltenden VW einer 65-Jährigen in das Heck. Ohne seine Daten zur Regulierung es Schadens anzugeben, entfernte sich der Unbekannte jedoch anschließend von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um eine silberne Limousine mit ausländischem Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise auf das flüchtige Auto geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

