Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) NACHTRAGSMELDUNG: Einsatz der Polizei in Konstanz und Kreuzlingen (12.09.2024)

Konstanz (ots)

Nachdem es den Abend über zu einem Großeinsatz der Polizei im Konstanzer Stadtgebiet gekommen ist, kann nun Entwarnung gegeben werden. Nach einer Bedrohungslage in der Schweiz und einer weiteren im Bereich eines Hotels in Konstanz mit jeweiligem Zeigen einer möglichen Schusswaffe musste anfänglich von einer Eigen- und Fremdgefährdung ausgegangen werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand jedoch nicht. Nach intensiven Ermittlungsmaßnahmen, Kontaktaufnahmen zu dem 18-Jährigen, ständiger neuer Lagebewertungen sowie durch die Verifizierung der beiden Bedrohungen und Erkenntnissen aus dem ständigen Informationsaustausch mit der Kantonspolizei Thurgau konnte die starke Kräfteanzahl der eingesetzten Polizeibeamtinnen und - beamten gegen 03.00 Uhr reduziert werden. Die Fahndungsmaßnahmen sind beendet. Weitere Ermittlungen dauern an.

