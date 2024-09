Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Derzeit Großeinsatz in Konstanz (12.09.2024)

Konstanz (ots)

Seit den frühen Abendstunden ist im Bereich der Innenstadt/Reichenaustraße/Schänzlebrücke und der Schweiz ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz, da es in einem Hotel in der Reichenaustraße zu einer Auseinandersetzung kam. Ein 19-Jähriger flüchtete anschließend mit einem E-Roller in Richtung Innenstadt/Schweiz. Die Polizei fahndet mit allen verfügbaren Kräften und Unterstützung der Schweizer Kollegen mit Hochdruck nach dem Mann, da dieser vermutlich eine Waffe mit sich führt.

