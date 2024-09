Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, K6127, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6127 zwischen Ehingen und Neuhausen - zwei Personen verletzt (12.09.2024)

Engen, K6127 (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der Kreisstraße 6127 zwischen Ehingen und Neuhausen ereignet hat. Ein 30-Jähriger fuhr mit einem VW Touran von Ehingen in Richtung Neuhausen. Auf Höhe des Gemeindeverbindungswegs nach Welschingen bog er nach links ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Fiat Panda eines 45-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls drehten sich beide Autos, wobei der Fiat gegen einen hinter dem VW Touran fahrenden VW Passat eines 24-Jährigen prallte. Sowohl der Fiat- als auch der Passatfahrer erlitten dabei Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Am VW Touran entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, am Fiat in Höhe von etwa 5.000 Euro und am Passat in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Um alle drei nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste.

