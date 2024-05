POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Boppard (ots) - Am Abend des 27.05.2024 kam es im Bereich Unterführung Bopparder Bahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Im Rahmen der Auseinandersetzung mischten sich zwei weitere Personen in das Geschehen ein. Zwei Personen flüchteten daraufhin unerkannt. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Boppard mitzuteilen. Rückfragen bitte an: ...

mehr