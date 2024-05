POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Körperverletzungsdelikt

Simmern (ots) - Wüschheim Am frühen Freitagmorgen gegen 03:30, Uhr wurde hiesiger Polizeidienststelle ein verunfallter PKW im Kreuzungsbereich in der Ortslage Wüschheim gemeldet. Erst während der Unfallaufnahme erscheint eine Frau, die angibt den Unfall verursacht zu haben, an der Örtlichkeit. Sie gibt an, dass sie eingeschlafen und in Folge mit ihrem PKW gegen ...

mehr