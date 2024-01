POL-KR: Einbrecher entwendet Schmuck - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Auf dem Weidenbruchweg in Linn beschädigte ein flüchtiges Fahrzeug ein geparktes Auto. Einer Spaziergängerin fiel gestern (29. Januar 2024) gegen 19 Uhr ein Auto mit Anhänger auf, das in eine der Stichstraßen des Weidenbruchwegs in Richtung Hausnummer 107 einbog. Kurz darauf hörte sie einen lauten Knall. Als sie in Höhe der Hausnummer 105 ankam, stellte sie einen frischen Unfallschaden an einem Auto ...

