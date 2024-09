Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) In den Gegenverkehr geraten und Motorradfahrer erfasst (06.09.2024)

Blumberg - B 27 (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitag, den 06.09.2024, auf der Bundesstraße 27 zwischen Randen und Zollhaus ereignet. Ein 29-jähriger Mercedes Vito-Fahrer fuhr von Randen in Richtung Zollhaus. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn, welche zweispurig verlief. Ein 30-jähriger Motorrad-Fahrer, der auf der linken beider Spuren entgegenkam, lag gerade in der Kurve und wurde von dem Seitenspiegel des Mercedes erfasst. Dadurch geriet die Yamaha ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Durch den Sturz erlitt der 30-Jährige schwere Verletzungen und musste von einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.500 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

