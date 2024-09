Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, L191, Lkr. Konstanz) Radfahrer kommt auf Ölspur zu Fall und verletzt sich - Polizei sucht ZEUGEN (11.09.2024)

Rielasingen-Worblingen, L191 (ots)

Ein Radfahrer ist am Mittwochmittag im Kreisverkehr Ramsener Straße/Hauptstraße zu Fall gekommen und hat sich dabei verletzt. Gegen 13 Uhr fuhr der 45-Jährige auf der Ramsener Straße in Richtung Hauptstraße. Im Kreisverkehr geriet er auf einer Ölspur ins Rutschen und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Die Öl- oder Dieselspur zog sich von Höhe einer ehemaligen Spedition bis zur Agip Tankstelle in der Rielasinger Straße. Der Bauhof kümmerte sich um die Abstreuung der verschmutzten Fahrbahn.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher der Öl- oder Dieselspur geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 9170-0 beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen zu melden.

