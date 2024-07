LPI-J: Ausgebüchst

Weimar (ots) - In ihrem Citroen geriet am Dienstagabend eine 63-jährige Frau in Blankenhain in eine Verkehrskontrolle. Es stellte sich heraus, dass für ihr Fahrzeug kein Versicherungsschutz besteht. Den Wagen musste die Dame nun stehen lassen. Außerdem wurde gegen sie Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

