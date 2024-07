LPI-J: E-Bike entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Gegen 14:00 Uhr kontrollierte die Polizei in Hermsdorf einen Pkw in der Nähe der Autobahnauffahrt Hermsdorf-Ost. Bei der Prüfung der Fahrtauglichkeit des Fahrers stellte sich heraus, dass diese nicht gegeben war. Der 33-jährige Mann pustete einen Wert weit in der absoluten Fahruntauglichkeit. In der Folge wurde das Fahrzeug verschlossen und der Mann für eine Blutentnahme in ein ...

mehr