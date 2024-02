POL-HS: Kupferdiebstahl aus Lagerhalle

Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Ein Unbekannter entwendete am Mittwochabend (7. Februar) zwischen 18.45 Uhr und 19 Uhr in der Bahnhofstraße vom Gelände eines Lebensmitteldiscounters einen E-Scooter, den ein Kunde des Marktes während seines Einkaufs vor dem Geschäft abgestellt hatte. Der Dieb, der von einem Zeugen beobachtet wurde, war etwa 180 Zentimeter groß, hatte kurze dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

