Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz- Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln zwei "Fake-Dominas" (12.09.2024)

Tuttlingen (ots)

Die Staatsanwaltschaft Rottweil und Ermittler des Polizeireviers Tuttlingen sind zwei Betrügerinnen auf die Schliche gekommen. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen boten die beiden im Bereich Tuttlingen lebenden Frauen im Alter von 32 und 33 Jahren im Zeitraum zwischen Juli 2023 bis Januar 2024 vermeintliche sexuelle Dienstleistungen als sogenannte "Dominas" gegen Bezahlung über Online- Portale in verschiedenen Orten in Deutschland an. Hierbei leisteten die gutgläubigen Kunden nach der Vereinbarung eines baldigen Treffens für die sexuellen Dienstleistungen Anzahlungen in verschiedenen Höhen. Die Treffen kamen jedoch nie zustande und die vereinbarten Dienstleistungen wurden nicht erbracht. Nur wenige der geprellten Männer erstatteten bei der Polizei eine Anzeige, trotzdem gehen die Ermittler von mindestens 20 Geschädigten und einer Schadenssumme von rund 10.000 Euro aus. Gegen eine der Beschuldigten wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil durch das Amtsgericht Tuttlingen ein Strafbefehl erlassen. Die Beschuldigte ist zwischenzeitlich rechtskräftig zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Verfahren gegen die weitere Beschuldigte konnte noch nicht abgeschlossen werden.

