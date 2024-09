Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen A81/ Lkr. Rottweil) Unfall beim Fahrspurwechsel - über 15.000 Euro Sachschaden (12.09.2024)

Vöhringen A81 (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 6.45 Uhr, hat sich auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Sulz ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von über 15.000 Euro ereignet. Ein 47-jähriger Kia-Fahrer war in Richtung Singen unterwegs und wechselte von der rechten auf die linke Fahrspur, um ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen. Hierbei übersah er einen dort fahrenden 52-Jährigen in einem Mercedes. Dieser wich nach links aus, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Kia nicht mehr verhindern, und kollidierte in der Folge noch mit der Mittelschutzplanke. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Um den nicht mehr fahrbereiten Kia kümmerte sich ein Abschlepper.

