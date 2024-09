Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mann fällt auf falschen Amazon-Mitarbeiter herein (10.09.2024)

Konstanz (ots)

Ein Mann ist am Dienstagnachmittag auf einen falschen Amazon-Mitarbeiter hereingefallen. Der 67-Jährige erhielt einen Anruf eines Unbekannten, der sich als Mitarbeiter des Onlinhandels Amazon ausgab. Der Fremde fragte ihn zunächst, ob er einen Laptop bestellt habe, was der 67-Jährige verneinte. In der Folge forderte der Betrüger ihn auf, sich über eine Teamwire-App an seinem Rechner bei seinem Amazon-Konto einzuloggen um einem Mitarbeiter des Unternehmens Zugriff zu gewähren. Der 67-Jährige kam der Aufforderung nach und gab im weiteren Verlauf des Gesprächs zudem sämtliche Kontodaten preis. Damit gab sich der Betrüger aber nicht zufrieden und überzeugte ihn weiter, seine TAN-App zu öffnen und über das Onlinebanking eine Überweisung in Höhe von mehreren hundert Euro zu bestätigen. Erst nachdem der falsche Amazon-Mitarbeiter zu weiteren Überweisungen Bestätigungen forderte, schöpfte der 67-Jährige Verdacht und brach das Telefonat ab.

Die Polizei warnt: Seien Sie besonders wachsam, wenn sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie im Zweifel einfach den Hörer auf!

Geben Sie auf keinen Fall private Daten, z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. Paypal, Amazon, etc.) heraus.

Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner, beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Weitere Informationen über diese und andere Betrugsarten finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell