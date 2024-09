Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B33, A81, Lkr. Konstanz) Aquaplaningunfälle auf der B33/A81 zwischen Beuren und der AS Steißlingen - Autofahrer bei Regen zu schnell unterwegs (11.09.2024)

Singen, B33, A81 (ots)

Erheblicher Sachschaden sind die Folgen zweier Aquaplaningunfälle die sich am Mittwochabend auf der Bundesstraße 33 neu/Autobahn 81 zwischen Beuren und der Anschlussstelle Steißlingen ereignet haben.

Gegen 18.30 Uhr war ein 39-jähriger Opelfahrer vom Autobahnkreuz Hegau kommend in Richtung Steißlingen unterwegs. Aufgrund starken Regens und nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Opel ins Schleudern, so dass der 39-Jährige die Kontrolle über den Wagen verlor der schließlich nach rechts über den Standstreifen eine Böschung hinunterflog, einen Wildschutzzaun durchbrach und anschließend auf einer Wiese hinter einem Landwirtschaftsweg liegen blieb. Dabei entstand an dem Opel ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Schadenshöhe an dem Wildschutzzaun ist noch nicht bekannt.

Gegen 19.45 Uhr kam es zu einem weiteren Unfall, bei dem ein 49-Jähriger mit einem Volvo X90 auf der regennassen Straße zu schnell unterwegs war. Auch er verlor die Kontrolle über den ins Schleudern geratenen Wagen, kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen mindestens fünf Elemente der Schutzplanken. Der dabei entstandene Schaden dürfte bei insgesamt rund 32.000 Euro liegen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin:

Bei Starkregen und/ oder bei auftretenden Aquaplaning gehen Sie vom Gas!

Verringern Sie ihre Geschwindigkeit deutlich!

Schalten Sie auch tagsüber ihr Abblendlicht ein!

Halten Sie einen größeren Abstand zu vor ihnen fahrenden Fahrzeugen!

Schalten Sie ihren Scheibenwischer auf die entsprechenden Sichtverhältnisse ein und vermeiden Sie, in Spurrillen zu fahren!

Überprüfen Sie regelmäßig die Profiltiefe ihrer Fahrzeugreifen! Es wird bei Sommerreifen eine Profiltiefe von 3 Millimetern und bei Winterreifen von 4 Millimetern empfohlen!

