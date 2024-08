POL-DA: Kelsterbach: Polizeistreife rettet Eichhörnchen-Baby

Darmstadt (ots) - Unbekannte entwendeten einen grauen Toyota Prius aus der Straße "Am Elfengrund". In der Zeit zwischen Dienstag (13.8.) 18.00 Uhr und Mittwoch (14.8.) 7.00 Uhr gelangten bisher unbekannte Täter in das Fahrzeuginnere. Im Anschluss flüchteten sie mit dem 2008 gebauten Fahrzeug. Zum Zeitpunkt der Tat wurde das Auto mit dem Kennzeichen "DA-HE 128" ...

mehr