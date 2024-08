Polizei Paderborn

POL-PB: Raub am Westerntor - dritter Tatverdächtiger festgenommen

Paderborn (ots)

(CK) - Nach einem Raub am Westerntor am frühen Mittwochmorgen (31.07., 00.50 Uhr, siehe dazu unseren Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5834680) hat die Polizei den dritten Tatverdächtigen ermittelt und vorläufig festgenommen. Es handelt sich um 23-jährigen Mann aus Algerien, der in Deutschland ohne festen Wohnsitz ist.

Nachdem der Beschuldigte zunächst am Mittwochabend bei einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Königsstraße in Erscheinung getreten war, konnte er dort durch die hinzugezogenen Polizeibeamten als dritter Mittäter des Raubes identifiziert werden. Daraufhin wurde der Mann vorläufig festgenommen.

Am heutigen Tag wurde der 23-jährige Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter in Paderborn vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell