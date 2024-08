POL-PB: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrzeugtransporter

Paderborn (ots) - (CK) - Am Mittwochabend (31.07., 21.35 Uhr) war ein 12-jähriger Junge aus Paderborn mit seinem Mountainbike auf dem Radweg der Von-Ketteler-Straße 3 in Fahrtrichtung Elsen unterwegs. An dieser Stelle ist der Radweg für Fahrradfahrende in Fahrtrichtung Elsen gesperrt; Radler werden durch Verkehrszeichen zum Wechseln der Straßenseite aufgefordert. Dem Jungen kam an dieser Stelle eine 34-jährige Frau ...

mehr