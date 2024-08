POL-PB: 12-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Paderborn-Elsen (ots) - (mb) In der Nacht von Montag auf Dienstag ist an der Huckestraße ein Gaststätteneinbruch verübt worden. Das Lokal schloss am Montag gegen 22.30 Uhr. Am nächsten Vormittag fiel der Einbruch auf. Der oder die Täter hatten gewaltsam ein Fenster geöffnet und in den Räumen der Gaststätte nach Wertsachen gesucht. Auch Automaten wurden angegangen, konnten aber nicht geöffnet werden. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld. Sachdienliche Hinweise auf ...

