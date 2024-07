Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Kollision auf dem Rudolfplatz

Braunschweig (ots)

Neustadtring/Rudolfplatz, 09.07.2024, 12.05 Uhr Am vergangenen Dienstag kam es im Kreuzungsbereich des Neustadtringes/Rudolfplatzes zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 25-jährige Fahrer eines Kia stand, vom Sackring kommend, an der Ampel Rudolfplatz/Neustadtring auf der rechten Geradeausfahrspur. Die 36-jährige Fahrerin eines Ford stand, aus Richtung Hildesheimer Straße, an der Ampel Hildesheimer Straße/ Rudolfplatz auf der rechten Linksabbiegerspur. Auf dem Neustadtring, in Höhe der Bushaltestelle, kam es auf dem rechten Geradeausfahrstreifen zur Kollision. Beide Verkehrsbeteiligte gaben an bei Grünlicht gefahren zu sein. Die Polizei nahm den Unfall auf. Bislang konnte abschließend nicht geklärt werden, welcher von den beiden Verkehrsunfallbeteiligten vorfahrtsberechtigt gewesen ist. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung machen können. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935.

