POL-BS: Fahrraddiebstahl - Zeugenaufruf

Feuerwehrstraße nahe Ringgleis, 04.06.24, 16.00 Uhr Unbekannte Täter entwenden Fahrrad eines hilflosen Braunschweigers Am vergangenen Donnerstag stürzte ein 63-jähriger Braunschweiger aufgrund eines Schwächeanfalles mit seinem Fahrrad. Unbekannte Personen baten ihre Hilfe an und wollten sich um das Fahrrad des Braunschweigers kümmern. Am darauffolgenden Tag konnte dieser das Fahrrad an besagter Örtlichkeit nicht mehr auffinden. Das Fahrrad wird wie folgt beschrieben: schwarzes Herren- bzw. Treckingrad von der Marke Limited. Die Polizei sucht nunmehr nach den Personen, die sich um das Fahrrad gekümmert haben oder Zeugen, die ebenfalls zu der Zeit vor Ort waren und den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Braunschweig-Nord unter 0531-476 3315.

