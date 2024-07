Polizei Braunschweig

POL-BS: Neue Art des Trickdiebstahles

Braunschweig (ots)

Weststadt, 02.07.24, 14.00 Uhr

Täterinnen geben sich als Pflegedienst aus Bereits im Juni berichteten wir über eine neue Methode des Trickdiebstahles. Nun ist es am vergangenen Dienstag erneut zu einem Vorfall gekommen. Zwei bislang unbekannte Frauen verschafften sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Weststadt. Dort klingelten sie an der Wohnungstür einer 81-jährigen Braunschweigerin. Die Täterinnen gaben sich als Pflegedienst der Stadt Braunschweig aus. Sie baten um Einlass in die Wohnung, um sich vorzustellen. Die Braunschweigerin erkannte die Betrugsabsicht unmittelbar und ließ die beiden Frauen nicht in die Wohnung. Anschließend hätten diese noch an weiteren Wohnungstüren geklingelt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Die Polizei weist darauf hin, keinen fremden Personen in Ihre Wohnungen zu lassen. Insbesondere Angehörige von pflegebedürftigen Personen sollten auf diese neue Art des Trickdiebstahles sensibilisiert sein, mit ihren Angehörigen und dem Pflegedienst darüber sprechen und gegebenenfalls eindeutige Erkennungsmerkmale vereinbaren. Im Zweifelsfall kann bei Unsicherheit auch immer der Notruf 110 gewählt und die Polizei hinzugezogen werden.

